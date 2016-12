22:41 - Gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno tratto in salvo due escursioniste che in serata si erano perse lungo uno dei sentieri del Parco naturale della Gola della Rossa, a Frasassi, in provincia di Ancona. Le due donne hanno dato l'allarme con il cellulare: erano in preda al panico per via del buio e del maltempo, ma in buone condizioni di salute.