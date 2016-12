01:44 - Settantanove immigrati siriani che avevano viaggiato dalla Grecia all'Italia nascosti a bordo di alcuni tir sul traghetto Cruise Europa sono stati scoperti dalla polizia di frontiera allo sbarco nel porto di Ancona. Sei sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Le motovedette della capitaneria di porto hanno perlustrato l'area dello scalo per verificare che nessun altro profugo si fosse gettato in mare.