Ancona, 34enne madre di quattro figli travolta alla fermata del bus: grave

15:21 - Una 34enne straniera, madre di 4 figli, è stata investita da un'automobile mentre aspettava il bus a Falconara, in provincia di Ancona. Trasportata in ospedale, è ricoverata in terapia intensiva e versa in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto lungo la Statale Adriatica, all'altezza del quartiere Fiumesino, dove non esiste alcuna pensilina e si è costretti ad attendere il pullman sul ciglio della strada.