15:19 - C'è un indagato per la scomparsa di Jadwiga Maria Stanczyk, la 53enne polacca di cui non si hanno più notizie domenica ad Ascoli. E' un 58enne al quale è stata sequestrata l'auto con la quale avrebbe investito la donna sul ponte di San Filippo, gettandola poi nel fiume Tronto. L'ipotesi di reato è micidio colposo, omissione di soccorso e occultamento di cadavere o soppressione qualora il corpo non venisse ritrovato.