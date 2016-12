Pesaro, sgominata banda specializzata in furti di yacht di lusso: 9 arrestati

12:55 - I carabinieri di Pesaro hanno arrestato i 9 componenti di un'organizzazione che rubava yacht di lusso rivendendoli poi quasi in ogni porto del Mediterraneo. Per loro, e per gli oltre 40 indagati dell'operazione "Olimpia", le accuse sono di associazione per delinquere, furto, ricettazione, frode all’assicurazione, falsità ideologica e materiale.

Si tratta di "un gruppo molto organizzato e dalle alte capacità: potevano rubare yacht in ogni porto d'Italia e riciclarlo in tutto il Mediterraneo", ha commentato il colonnello Giuseppe Donnarumma. "Avevano - ha aggiunto - impressionanti capacità marinare, come dimostra una fuga verso Alessandria d'Egitto in condizioni meteo proibitive. La rete era internazionale e molto strutturata, per questo abbiamo coinvolto anche l'Interpol".