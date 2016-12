Pesaro,clochard muore in roulotte

21:40 - Un clochard di 53 anni, originario di Potenza ma domiciliato da anni in una roulotte in riva al fiume Foglia a Pesaro, è stato trovato senza vita da un suo amico. Il decesso risale ad almeno un giorno fa. L'uomo viveva di elemosina, che chiedeva di solito all'esterno dei supermercati insieme ad un cane nero. La procura ha disposto un accertamento sanitario per escludere cause diverse da quelle naturali. Sembra che si tratti di infarto.