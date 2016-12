Pedofilia, don Ruggeri chiede perdono: "Addolorato, ma non ci fu violenza"

23:41 - Don Giangiacomo Ruggeri, 44 anni, ex portavoce del vescovo di Fano, condannato a due anni e sei mesi di reclusione per atti sessuali su una ragazzina di 13 anni e atti osceni in luogo pubblico, torna a parlare e lo fa chiedendo perdono in un video trasmesso su FanoTV. "Sono profondamente addolorato, ma mai, in nessun modo, ho avuto nell'animo e nei gesti altri sentimenti che non fossero un affetto sincero", ha detto don Ruggeri.

"Qualcuno - ha aggiunto leggendo la sua dichiarazione - ha parlato di violenza: niente di più falso e lontano dai fatti e dal mio essere", anche se, ha ammesso, "a volte baci e carezze, perché esclusivamente di questo si è trattato, sono fuori luogo". "Chiedo profondamente perdono - ha detto ancora - a coloro che ho coinvolto in prima persona, fino ad oggi non ho potuto farlo". "Senza volerlo - ha concluso - ho fatto soffrire anche la mia Chiesa. A tutti chiedo perdono". Il prete, sospeso da ogni incarico pastorale, attualmente è cuoco e inserviente presso una mensa per rifugiati politici a Roma.