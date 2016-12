00:35 - Una persona è morta a Monte Cerignone, in provincia di Pesaro Urbino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiava è caduta in una grossa pozza d'acqua formatasi a causa del maltempo che ha interessato la zona. Nel comune di Furlo, sempre in provincia di Pesaro Urbino, sono invece state evacuate 40 persone che erano rimaste completamente isolate a causa dell'esondazione del fiume Candigliano.