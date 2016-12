Famiglia di industriali ebrei si riunisce ad Ancona dopo 70 anni

20:00 - Ebrei dalmati emigrati ad Ancona nel '700, nel '900 titolari di una delle principali aziende farmaceutiche italiane, la Russi & C., con le leggi razziali in molti deportati o rifugiati in Svizzera, Usa, Israele e Francia: per la prima volta nella storia recente, i discendenti di una delle principali famiglie ebraiche di Ancona, i Russi, discendenti degli 11 figli di Davide Russi e Sara Moscato, si ritrovano oggi ad Ancona.

Molti si incontrano per la prima volta, la gran parte ha saputo dell'esistenza degli altri da un articolo su Vanity Fair di Manuela Vitali Norsa Dviri, scrittrice italo-israeliana nipote di Olga Russi. Da lì sono partiti i contatti su Facebook e Skype: "Anche chi non era iscritto al social network ha deciso di farlo - spiega Giovanna Salmoni, architetto, figlia di Claudio, primo sindaco del dopoguerra ad Ancona -, ed e' stato commovente vedere come alcune zie ultranovantenni hanno imparato a navigare sul web per potersi parlare".



Il gruppo, una sessantina di persone bambini compresi, visita la Sinagoga, il cimitero ebraico storico e quello attuale, le case del centro dove hanno vissuto gli avi e alcuni Russi abitano tutt'oggi. Nel pomeriggio, la Guardia di finanza apre la caserma di Lungomare Vanvitelli a questo insolito gruppo di 'turisti': nel cortile c'e' tutto quel che resta della mitica azienda di famiglia, distrutta poco dopo la deportazione a Meppen Versen di Giacomo e Sergio Russi: un arco di pietra bianca a sesto acuto, per gli anconetani ''l'arco dei Russi''