Castelfidardo, la mattanza del marito folle di gelosia e il suicidio filmato

14:24 - Nel caso dell'omicidio-suicidio di Castelfidardo, Ancona, a trovare per prima il corpo esanime della madre è stata la figlia Giorgia Allori, di 25 anni, corsa a casa dopo aver provato più volte a contattare i genitori al telefono. Forse aveva subodorato qualcosa prima di uscire, tra le 14 e le 16 del 15 novembre, ora in cui Stefania Malavolta è stata uccisa dal marito Diego Allori, che poi si è suicidato. A riprendere gli ultimi istanti dell'uomo, che ha preso un tavolo e poi si è lasciato andare nel vuoto, sono state le telecamere di sorveglianza.

Il racconto della figlia - Arrivata a casa, la ragazza ha urlato i nomi dei genitori. L'unica risposta, che ha ricevuto è stato il silenzio assoluto. Dopo aver fatto svariati sopralluoghi, si è fiondata in bagno e senza neanche accendere la luce ha intravisto qualcosa nella vasca: era il corpo tagliuzzato della madre.

L'ha presa tra le braccia, ma nessun segnale di vita. Poi ha chiamato il 118, i carabinieri e un'amica. Del padre nessuna traccia. Gli investigatori giunti sul posto infine hanno trovato il corpo appeso di Diego Allori, 62 anni, in una struttura dell'azienda di componenti elettronici, dove lavorava con la moglie come custode. Struttura antistante alla loro casa.



Le telecamere hanno ripreso il suicidio - Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il suicidio. Il cadavere è stato trovato con le gambe piegate come se l'uomo dopo alcuni tentativi, vani, abbia voluto far peso col proprio corpo. Ai militari la 25enne ancora sotto shock ha raccontato: "Li ho lasciati sul letto che riposavano".

Per gli inquirenti non c'è dubbio il motivo è quello passionale. I cadaveri sono stati trovati senza vesti, forse avevano provato a trascorrere l'ultimo loro momento di intimità. Poi il rifiuto della donna più giovane di lui, che si sentiva oppressa (ultimamente lui non le lasciava spazio e la controllava di continuo) e la rabbia omicida. Dopo la vacanza estiva in Sardegna, la prima senza lavorare in uno stabilimento balneare per arrotondare, la Malavolta aveva detto al marito che voleva cambiare occupazione.



La dinamica dell'omicidio - Come scrive "Il Resto del Carlino", Allori ha inseguito la moglie per la casa, tracce di sangue sono state trovate in tutto l'appartamento, tagliuzzandole il corpo in modo superficiale. Lei si è rifugiata in bagno, ma lui l'ha trovata, l'ha presa e le ha stretto al collo il flessore della doccia. Appena si è reso conto di quello che aveva combinato, non ci ha pensato due volte ed è andato a uccidersi.