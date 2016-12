Badante sparita ad Ascoli, per gli inquirenti è stato solo un incidente

09:46 - Nel giallo di Ascoli perde di consistenza l'ipotesi dell'omicidio efferato della badante polacca scomparsa l'1 dicembre. Per i pm infatti si tratterebbe di un incidente. Solo il ritrovamento del cadavere potrà fugare ogni dubbio. L'infermiere indagato, di 58 anni, ha affermato: "Non pensavo di averla travolta, poi ho visto il parabrezza ammaccato e sono tornato sul ponte di San Filippo, ma non ho trovato nulla che giustificasse l'incidente".

Come scrive Il Giorno, l'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 5.30 del mattino quando era ancora buio, la donna si stava recando dall'anziano presso cui lavorava. L'infermiere invece non poteva essere ubriaco come in un primo momento si pensava perché per via di una patologia contratta sul lavoro non può assumere alcol. Lo difendono anche gli amici del bar dove spesso si reca: "Una persona per bene, non avrebbe mai fatto male a nessuno. Lui stesso ha riferito che avrebbe impattato con un oggetto o un animale, se avesse compiuto un delitto non lo avrebbe mai detto".