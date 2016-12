00:27 - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nella stazione ferroviaria di Ancona. Da quel che si sa l'uomo, 61 anni, di Falconara, stava manovrando una macchina per la pulizia dei vagoni che si è ribaltata schiacciandolo. Sul posto la Polfer per le indagini, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.