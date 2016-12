17enne sgozzato: sentiti 2 ragazzi

Ismaele Lulli

I carabinieri di Pesaro stanno sentendo in queste ore due giovani albanesi per l'omicidio del 17enne Ismaele Lulli, trovato sgozzato lunedì notte in un dirupo. Per il momento non ci sarebbero provvedimenti di fermo, ma l'attenzione dei militari dell'Arma è particolarmente concentrata sui due ragazzi. Qualche ora prima, nel bosco vicino al luogo del ritrovamento del cadavere, erano stati trovati due zainetti.