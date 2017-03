Marche, un convegno per organizzare il dopo sisma e la ricostruzione

Si terrà il prossimo 17 marzo a Belforte del Chienti (Macerata) il convegno “Terremoto: ricostruire le comunità, gli edifici, il territorio". In preparazione al convegno l'INU Marche ha organizzato un laboratorio partecipativo, per il 16 marzo; l'obiettivo è quello di intercettare e dare voce alla componente del territorio che a seguito degli eventi sismici si trova a affrontare ogni giorno non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione di una visione al futuro per la propria comunità.