Mantova, schiacciato da panchina girevole: muore un 14enne

Il corpo dell'adolescente si trova all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha predisposto l'autopsia. L'area è sotto sequestro.Sotto accusa la sicurezza dell'area pubblica: i primi avvisi di garanzia potrebbero scattare già nelle prossime ore. Sembra che in paese qualcuno avesse già avanzato dubbi sulla sicurezza della struttura.



Ragazzino morto schiacciato da un monumento di 8 quintali - Si chiamava Matteo Pedrazzoli e frequentava un istituto privato di Verona, il 14enne rimasto schiacciato da una panchina in ferro mentre era con degli amici nel giardino pubblico di Castel d'Ario, nel Mantovano. I ragazzini erano vicini ad una delle due panchine del giardini, delle strutture in ferro alte alcune metri e del peso di circa 8 quintali, con una spalliera e una seduta, tenuta in piedi da un piedistallo.



È un elemento di arredo urbano che funge anche da monumento visto che si inserisce in un giardino allestito come ecomuseo in una zona pregiata per il suo riso vialone nano. Ad un tratto il perno di sostegno ha ceduto e la panchina ha travolto Matteo, mentre gli amici sono riusciti a scansarsi. Subito le urla dei ragazzini hanno attirato l'attenzione dei partecipanti alla vicina festa dell'Avis che hanno cercato invano di spostare la pesante struttura sotto cui giaceva il corpo ormai senza vita del ragazzino