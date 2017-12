Quei messaggi taroccati li spiega dicendo, nelle interviste rilasciate al "Corriere" e alla "Repubblica", che "volevo farmi bella con un'amica". E invece "sono stata usata per un'operazione sporca. Finalizzata a colpire il sindaco. Contro Palazzi io non ho mai avuto niente, anzi. Infatti l'ho difeso da subito. Il mio errore è stato alterare quei messaggi. Ma pensavo che la cosa restasse tra me e la persona a cui li ho girati. Punto. Avessi saputo che sarebbero stati utilizzati per costruirci sopra un esposto e un attacco politico e umano contro Mattia, me ne sarei ben guardata dal condividerli con...".



Insomma, sarebbe tutta colpa di Cinzia Goldoni, la presidente dell'associazione culturale di cui faceva parte la stessa Nizzoli ("adesso ho lasciato ogni incarico"). Con lei ci sarebbe stato quello scambio di messaggi alterati che è stato all'origine della bufera giudiziaria rivelatasi poi una bufala. "Se qualcuno ha voluto manovrarmi per altri fini - riprende la Nizzoli, vorrei che venisse fuori. Ricostruendo tutto dall'inizio sarà possibile capire chi ha fatto una stupidata, che certamente non avrei dovuto fare, e chi su quella stupidata ha messo in piedi questo casino. Così come io ho ammesso di avere modificato delle conversazioni sulla chat, spero che venga fuori che qualcuno ha pianificato a tavolino un attacco a Palazzi".



Poi insiste: "Io per prima ero stupita e sconvolta quando ho visto che dei messaggi che avevo mandato a un'amica erano diventati una denuncia in procura. Mi sono sentita usata. Quei messaggi no glieli avevo mandati per provare a distruggere una persona. Tutt'altro. Ma ormai cosa potevo fare?". L'esposto fu presentato dal consigliere Giuliano Longfils, ma lei non commenta. E sul motivo per cui non ha chiarito tutto al momento in cui è stata aperta l'indagine e ha aspettato tanto replica: "Mi sono spaventata, sono andata in confusione. L'unico mio pensiero è diventata mia figlia. Speravo solo che tutto finisse presto. E invece la cosa peggiorava". Fino al crollo di lei davanti ai magistrati, e alla verità venuta a galla.