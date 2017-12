Manovra, proroga di un anno per graduatorie concorso scuola

Saranno valide per un altro anno le graduatorie del concorso indetto con la legge sulla "Buona scuola" per l'assunzione a tempo determinato di personale docente. E' quanto prevede un emendamento ad hoc alla Manovra approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Ci sarà quindi un anno in più per assumere i docenti giudicati idonei.