Manovra, medici della sanità pubblica il 28 novembre in sciopero

Risorse adeguate per contratti, stop precari e nuove assunzioni: sono le richieste di medici, infermieri e veterinari della sanità pubblica che hanno indetto uno sciopero per il 28 novembre. I lavoratori già oggi hanno manifestato davanti al Parlamento affinché vengano accolte le loro proposte sulla manovra. I sindacati chiedono certezze sulle risorse per le assunzioni, la stabilizzazione dei precari e l'applicazione del contratto di lavoro.