Manchester, parla una mamma: "La sensazione peggiore della mia vita"

"Stavamo aspettando che uscissero i bambini, l'esplosione è arrivata dalle scale". Inizia così il racconto di una testimone dell'attentato alla Manchester Arena che, come tantissime altre madri, stava aspettando la sua bambina all'esterno dalla sala. "La gente iniziava ad uscire per evitare il traffico, mi sono girata per vedere se i bambini riuscivano a vederci e ho visto una luce rossa". Da lì, il panico: "C'erano feriti ovunque, agonizzanti. E' stata un'esperienza terribile, la sensazione più brutta che abbia mai provato in vita mia". Per fortuna, almeno in questo caso, c'è stato il lieto fine: la piccola fan di Ariana Grande è rimasta illesa e ha potuto riabbracciare la mamma.