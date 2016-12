Mamme in piazza in cento città per rivendicare il diritto ad allattare

4 ottobre 2014 Mamme in piazza in cento città

14:59 - Sentirsi libere di allattare in qualsiasi luogo, e non solo tra le mura domestiche o segregate in un bagno pubblico, senza sguardi e commenti bizzarri. E' l'obiettivo delle tante mamme scese in piazza in cento città italiane in occasione dell'edizione 2014 della Sem, la Settimana dell'allattamento materno (Sam), che si celebra dall'1 al 7 ottobre. Promosso dalla World alliance for breastfeeding action (Waba), in Italia l'evento è organizzato dal Movimento allattamento materno italiano (Mami).

"Nella nostra società, dove si usa il seno come mezzo pubblicitario per vendere qualsiasi cosa, ci si stupisce ancora di veder allattare un bambino. Questo non è normale e si ricevono un sacco di commenti più o meno bizzarri che denotano una cultura poco amica di mamme e bambini - spiegano gli organizzatori -. Perché l'allattamento risulti un'esperienza positiva, le madri e i bambini hanno bisogno di un contesto favorevole, di non interferenza, di una cultura amica dell'allattamento e protetta dagli interessi commerciali".



Quest'anno lo slogan della Sam è "Allattamento: obiettivo vincente per tutta la vita!", per sottolineare l'importanza di aumentare e rafforzare la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento.