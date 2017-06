Prescriveva pomate "miracolose" per curare una 37enne italiana con problemi di fertilità, costretta dal marito a sottoporsi a diversi trattamenti in Romagna. Mamma Ebe è tornata all'attività di "guaritrice" che le era valsa una condanna a sei anni di reclusione e che attualmente stava scontando agli arresti domiciliari nella sua casa di San Ermete di Sant’Arcangelo. La santona 84enne è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica, denunciato anche l’ex marito della donna per maltrattamenti.