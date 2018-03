Spinte dalla forza del vento, le roulotte si sono schiantate nei pressi del casello di Caserta Sud, con pezzi di lamiera ricaduti sulla carreggiata autostradale: alcune auto sono state colpite e una persona è rimasta ferita in modo lieve. La sede stradale è stata poi liberata dai detriti sia in direzione nord che verso Napoli. Gli altri feriti sono residenti soprattutto a San Nicola la Strada: sarebbero stati sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d'aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali. Sette avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e contusioni, mentre è in gravi condizioni all'ospedale di Caserta un giovane di 19 anni, straniero, che era all'interno di una roulotte a Marcianise quando il vento ha investito in pieno il mezzo.



La tromba d'aria ha abbattuto alberi, pali della pubblica illuminazione e segnali stradali, cartelloni pubblicitari, insegne di esercizi commerciali, come quella di un fast food a San Nicola la Strada, che si è abbattuta su alcune auto, in quel momento vuote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta con sette squadre. Decine gli interventi, anche per ringhiere letteralmente strappate dai balconi. In serata il forte vento si è attenuato e la situazione è tornata alla normalità.