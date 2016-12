Maltempo: venti forti al Sud, allerta al Centro per la piena del Po

Venti forti o di burrasca stanno investendo Puglia, Calabria e Sicilia, dove sono possibili violente mareggiate sulle coste. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile, che segnala aria fredda dall'Europa centrale sulle regioni del Sud. Situazione difficile anche al centro, dove in seguito all'alto livello delle acque del Po è stato lanciato un allarme arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna e parte di Lombardia e Veneto.