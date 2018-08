Maltempo, uomo morto colpito da un fulmine nel Bellunese

Improvvisa e violenta ondata di maltempo nel Nord Est. Un 49enne di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. Danni e allagamenti a Cortina d'Ampezzo per via di un fortissimo temporale: esondati diversi corsi d'acqua. Molte le abitazioni allagate. Un ponte su un ruscello è crollato. Disagi anche nel Mantovano per un violento temporale che si è abbattuto sui comuni di Ostiglia e Revere.

Il 49enne non aveva fatto più rientro a casa. Non trovando la sua macchina parcheggiata, il fratello si è preoccupato e ha lanciato l'allarme al Soccorso alpino di Livinallongo. Una volta individuata l'auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono recate sul posto. Con loro anche una familiare che conosceva i posti da lui frequentati. E' stata lei a trovare il corpo dell'uomo senza vita in un bosco poco distante dalla sua macchina. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato sulla zona e il medico ha potuto solamente constatarne il decesso.



Cortina - La statale '48' delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta solo di recente. Inoltre, i clienti di un ristorante, il 'Tivoli', sono stati evacuati dal locale dai vigili del fuoco.



Basso Mantovano - La bomba d’acqua nel Basso Mantovano ha provocato danni e allagamenti. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per svuotare le cantine e i garage allagati e liberare dall'acqua alcune strade.