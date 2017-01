7 gennaio 2017 07:52 Maltempo, tutta Italia al gelo: ancora nevicate, otto morti per il freddo In Puglia traffico in tilt in diverse zone per lʼabbondante neve caduta. Disagi e incidenti in molte regioni del Paese. Il presidente del Consiglio Gentiloni: "Massimo impegno per ridurre i disagi"

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che da venerdì ha messo in ginocchio gran parte del centrosud Italia causando anche la morte di otto persone, tra incidenti e assideramenti. Nevica ancora in molte zone e le temperature restano sottozero. La neve ha creato particolari disagi in Abruzzo e Molise. Inevitabili i problemi per trasporti e collegamenti. Il premier Gentiloni visita la sede della Protezione civile: "Impegno per ridurre disagi".



Otto persone uccise dal freddo - Dopo le cinque vittime del giorno dell'Epifania, si conta una sesta persona morta di freddo e una settima il cui decesso, comunicato ora, risale però al 5 gennaio. Si tratta di un uomo di 48 anni, di origini polacche, senza fissa dimora, che è morto assiderato a Firenze, nei giardini del lungarno Santarosa e di un altro clochard morto a Milano. La notizia è stata diffusa ora, ma il decesso risale al 5 gennaio: il corpo del barbone, un polacco di 66 anni, è stato ritrovato in un palazzo abbandonato in via Antegnati, nella zona sud del capoluogo.



C'è anche un'ottava vittima del freddo: un pensionato di 81 anni è deceduto per il freddo a ridosso del fiume Bevera a Briosco, in Brianza, non lontano da casa sua. L'uomo, Nando Molteni, da tempo malato di Alzheimer, era scomparso dall'abitazione di Capriano (Monza) nel tardo pomeriggio di venerdì. Si era allontanato con un maglione, senza avvisare nessuno. Probabilmente ha perso l'orientamento e non è riuscito a rientrare. Secondo i soccorsi, è morto per ipotermia.



Le vittime dell'Epifania - Il giorno della Epifania le vittime sono stata cinque: una donna di 49 anni di Altamura (Bari), che è morta dopo essere scivolata sul ghiaccio, e quattro senza fissa dimora stroncati dal gelo; uno a Latina, fuori dalla chiesa dell'Immacolata, un 46enne romeno a Messina, nel porto, un indiano di 58 anni ad Aversa (Caserta) e un altro 44enne in un ex centro commerciale ad Avellino.



Il clochard morto ad Avellino aveva chiesto aiuto in tv - E proprio su di lui, Angelo Lanzaro, esplode la polemica. L'uomo aveva perso tutto dopo che il suo matrimonio e da un anno e mezzo era andato a rotoli e viveva nell'ex Mercatone della cittadina. Aveva chiesto aiuto al sindaco rivolgendogli un appello in tv, trasmesso dall'emittente irpina Tel Nostra nel dicembre 2016. E adesso è bufera: perché il Comune non era intervenuto?





Gelo e neve sulla Basilicata, lunedì molte scuole chiuse - Forte ondata di maltempo anche sulla Basilicata con neve, ghiaccio e forte vento. Le scuole resteranno dunque chiuse lunedì 9 gennaio a Potenza, Matera e diversi altri Comuni lucani. A Matera inoltre il sindaco ha invitato i cittadini "a non uscire se non in caso di necessità e con auto dotate di catene".



Trasporti, disagi in tutto il Centrosud - Collegamenti ferroviari in affanno in molte regioni per le nevicate, con Rete ferroviaria italiana che ha già attivato il Piano neve e gelo. Molti i treni soppressi e le linee con traffico sospeso e servizi sostitutivi di autobus attivati. Anche su molte strade è stata interrotta la circolazione e proprio per le condizioni particolarmente critiche resta in vigore lo stop ai mezzi pesanti. Le continue nevicate sull'intera dorsale adriatica e sulla Sicilia ha determinato il codice rosso su diversi tratti a A14 e A25, con deviazioni e sospensioni di circolazione. Provvedimenti analoghi anche su diverse statali.



Nevica in Aspromonte, con gravi disagi per la viabilità, mentre è stato riaperto l'aeroporto di Pescara.Sulla città non nevica più: il miglioramento delle condizioni climatiche ha consentito allo scalo di riprendere l'attività. Diversi i voli cancellati negli ultimi due giorni.



Puglia sottozero - Freddo e neve hanno investito in particolar modo la Puglia. E' finita dopo oltre 20 ore l'odissea di 25 turisti taiwanesi che dal pomeriggio del 6 gennaio erano rimasti bloccati, a causa della neve, a bordo di un autobus sulla strada statale 7 (Matera-Laterza). I mezzi comunali hanno raggiunto l'autobus e i turisti sono stati prelevati e soccorsi.



Eolie isolate - Eolie imbiancate dalla neve per il secondo giorno consecutivo. Stamane anche le spiagge e le strade erano innevate. Uno spettacolo simile non si registrava da decenni. La temperatura nella notte è scesa a -4. Per il mare molto mosso a causa del vento che soffia a quasi 50 km/h da nord-nord-ovest, l'arcipelago è ancora senza collegamenti marittimi.