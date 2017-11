Stupore e curiosità tra cittadini e turisti a passeggio ad Ostia, sul litorale romano: alcune trombe d'aria sono comparse questa mattina e, per i tanti curiosi radunatisi al pontile e in alcuni stabilimenti, è partita la corsa a video e selfie da pubblicare sui vari social network. Nonostante il vento e il cattivo tempo, i presenti non si sono fatti intimorire e hanno iniziato a fotografare quanto la natura proponeva loro.