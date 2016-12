Maltempo, tromba marina al largo di Capri e Ischia

Una gigantesca tromba marina ha spaventato i turisti e gli abitanti di Ischia. Ma non solo. Al largo di Capri si sono formati altri due vortici di fronte alla baia di Marina Piccola ed ai Faraglioni. Le due altissime "Code di Zefiro", come vengono chiamate dai capresi, sono state visibili a pelo d'acqua per alcuni minuti, destando meraviglia ma anche un pizzico di preoccupazione per le imbarcazioni che transitavano su quel versante dell'isola, ma che comunque si trovavano ad abbondante distanza di sicurezza.