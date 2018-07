Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta

Nubifragio nella Bergamasca - Violento acquazzone e grandine in Valle Seriana, nella Bergamasco. Il temporale, preannunciato, si e' abbattuto sulla zona intorno alle 16: in particolare Clusone è stata colpita da una forte grandinata. Disagi si sono pertanto registrati sulla strada tra Clusone e Villa D'Ogna, ricoperta di terriccio e detriti portati dall'acqua. Anche a Senda, in prossimità della strada che porta al sentiero per la chiesetta dedicata alla Madonnina, la pioggia ha portato in strada detriti e fango.



Alluvione nel Cadore - Un alluvione ha investito la zona di Pieve di Cadore causando l'esondazione di un piccolo torrente, l'Orsina, con fango a ghiaia che hanno invaso la strada di collegamento tra il paese e Calalzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Gli uomini della forestale, della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti e hanno gia' sgomberato tronchi e detriti che si la forza dell'acqua aveva accumulato sotto il ponte che unisce le due località. La strada dovrebbe essere riaperta a breve. Per la pedemontana veneta e tutta l'area bellunese, dove dal pomeriggio piove intensamente, la Protezione Civile aveva gia' diramato il codice di allerta gialla. "La situazione è monitorata dal comune di Calalzo - dice l'assessore veneto alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin - Ho sentito il sindaco di Pieve, assicurando la massima collaborazione. La strada sarà riaperta tra pochissimo".