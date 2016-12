Maltempo sull'Italia: pioggia e vento Non migliorerà prima di mercoledì

22:07 - La settimana si apre all'insegna del maltempo. "L'intensa perturbazione giunta sulle regioni più occidentali - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - darà luogo a una fase di maltempo che durerà fino a martedì, portando piogge abbondanti e rischio di forti rovesci o temporali al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nevicherà sulle Alpi, più intensamente su quelle piemontesi, dove gli accumuli di neve fresca potranno superare il metro".

In Italia è di nuovo maltempo Di Rosanna Piturru

Lunedì al Sud, in Sicilia, su Abruzzo e Molise nuvolosità variabile con a tratti ampie schiarite; poche e deboli piogge tra la bassa Calabria ionica e la Sicilia ma in intensificazione dal tardo pomeriggio nell'Isola specie nei settori occidentali. Molto nuvoloso nel resto dell'Italia con piogge estese e con fasi di intense piogge sulla Sardegna orientale e dalla sera nelle regioni di Nordovest. Neve fino a 600-900 metri in Piemonte e Val d’Aosta, oltre i 1000-1200 m nel resto del Nord. Temperature in calo al Nord, in crescita in molte regioni del Centrosud dove potremo avere picchi di 18°. Venti forti di Scirocco su tutti i mari, escluso il Mare di Sardegna con raffiche a 70-80 km/h sul Tirreno; venti moderati da est al Nord.



Previste forti piogge - Lunedì fenomeni localmente più intensi al Nordovest, in Emilia, Veneto, Sardegna orientale e Sicilia occidentale. Nell'arco delle 24 ore le piogge saranno particolarmente abbondanti, con accumuli intorno a 80-100 mm sul Nordovest (in particolare Piemonte occidentale e Ponente ligure). Piogge intense anche sulle regioni del versante tirrenico. Entro martedì, inoltre, sulle Alpi occidentali potremo superare il metro di neve fresca. Accumuli abbastanza significativi anche sulle Alpi centro-orientali.



Martedì prime schiarite al Nord - Nella giornata di martedì il vortice di bassa pressione si sposterà dalle Baleari sul Canale di Sicilia. Nel dettaglio il tempo sarà in deciso miglioramento del tempo al Nordest, dove già dal mattino potremo avere delle schiarite. Precipitazioni ancora localmente intense al Nordovest. Tempo instabile sulla fascia tirrenica dalla Toscana fino alla Campania. Una zona molto instabile sarà quella compresa tra l'est della Sicilia e la Calabria, dove potremo avere anche temporali.



Nel pomeriggio cominceranno ad attenuarsi i fenomeni al Nordovest, mentre il tempo sarà ancora instabile al Centrosud, soprattutto zone tirreniche e Calabria. A fine giornata miglioramento più deciso al Nord, con ancora la presenza di nuvole al Nordovest ma con gli ultimi fenomeni concentrati sulle Alpi occidentali. Tempo ancora instabile tra Sicilia e Calabria con il possibile sviluppo di alcuni temporali. Temperature in rialzo al Nord e Toscana leggero ribasso al Sud.



Mercoledì torna il sole, clima primaverile - Mercoledì il tempo migliorerà rapidamente al Centronord grazie all'avanzata dell'alta pressione. Sarà una giornata di sole su buona parte delle regioni centro-settentrionali, avremo ancora nubi al Sud e Isole con precipitazioni concentrate tra l'est della Sicilia e il sud della Calabria (zona ionica). Temperature in aumento soprattutto al Nordovest. Giovedì il tempo migliorerà anche al Sud e avremo una giornata di tempo stabile e abbastanza soleggiato. Le temperature saranno in lieve aumento e gradevoli, tipiche dell'inizio della primavera e con picchi di 17-18°C al Nord e in Sardegna.