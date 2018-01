Maltempo Sestriere, albero caduto blocca un'ambulanza: muore una donna

Una donna di 70 anni, colpita da emorragia cerebrale, è morta a bordo di un'ambulanza che, dopo averla caricata a Sestriere , è rimasta per alcuni minuti bloccata da un albero caduto sulla strada verso l'ospedale di Susa a causa dell' abbondante nevicata . Più volte rianimata in ambulanza, la donna non ce l'ha fatta.

"I tempi erano strettissimi, dovevamo arrivare in ospedale in 15 minuti, tempistica difficile anche con la strada pulita", ha spiegato Carlo Florindi, presidente della Croce Rossa di Bardonecchia. E ha aggiunto: "Siamo riusciti a salire al Sestriere, ma al ritorno abbiamo trovato la strada bloccata".



L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, come i tentativi di rianimare in ambulanza la donna, che ha avuto due arresti cardiaci prima del blocco stradale e un altro subito dopo. A bordo era presente un medico. Il verbale del 118 è stato consegnato all'ospedale di Susa. L'Asl Torino 3 ha avviato le verifiche del caso per accertare i tempi del soccorso.