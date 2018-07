Maltempo, rifugio Taramelli isolato in Trentino Alto Adige

Dopo le eccezionali piogge in gran parte del Trentino, risulta isolato il rifugio Taramelli in Val Monzoni, a Pozzo di Fassa. La struttura ospita 13 persone tra escursionisti e personale. E' stato potenziato il presidio ospedaliero di Cavalese in forma cautelativa, nonché è stata potenziata la presenza sul territorio della polizia e dei carabinieri, come spiega la Protezione civile trentina.