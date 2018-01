Maltempo, riapre la strada per Cervinia: "liberati" 5mila turisti

E' stata riaperta la strada tra Valtournenche e Breuil-Cervinia, chiusa da lunedì a causa del pericolo valanghe che ha interessato la Valle d'Aosta. Finisce così l'isolamento per circa 5mila turisti, in larga parte stranieri. "Ci vuole però tempo per renderla transitabile, perché coperta da un metro e mezzo di neve", spiega la guida alpina Giuliano Trucco, membro della commissione valanghe. La strada sarà percorribile dal pomeriggio di mercoledì.