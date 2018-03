Maltempo, Rfi garantisce solo "50% treni regionali in 5 Regioni"

In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana sottolineando che "la riduzione si rende necessaria" alla luce delle "previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario". L'azienda ha attivato "lo stato di emergenza" per le regioni interessate dall'allerta della Protezione civile.