Maltempo,Renzi:ora sistemiamo danni

"Non parlino di condoni a me: ho fatto un piano strutturale a volumi zero. Ora mettiamo a posto i danni". Il premier Renzi commenta così l'emergenza maltempo e le polemiche in Italia. "Renzi ha detto una semplice verità. In alcune regioni è stato gestito male il territorio, costruendo troppo, costruendo male", sottolineano fonti di Palazzo Chigi, invitando a evitare polemiche e "a mettersi al lavoro". "Poi cambieremo le regole".