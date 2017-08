Maltempo, Protezione civile: allerta per temporali al Nord Italia

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per le Regioni settentrionali per l'arrivo di temporali sparsi, in alcuni casi intensi. Dalla serata di domenica sono previsti rovesci, venti forti e un calo delle temperature su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Possibili anche grandinate.