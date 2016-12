Maltempo, Protezione civile: allerta arancione lungo il corso del Po e arriva l'ondata di gelo

La Protezione civile ha diffuso un avviso di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico lungo gran parte del corso del Po. La piena del fiume potrebbe aggravarsi in Emilia Romagna, sulle pianure di Piacenza-Parma, di Modena-Reggio Emilia e di Bologna-Ferrara, in Lombardia nella bassa pianura orientale e sul Veneto meridionale.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.



Aria fredda da Nord Europa su Italia, vento e gelo - Intanto un fronte di aria fredda dal nord Europa è arrivato sull'Italia causando una brusca intensificazione dei venti, accompagnata da una generale e spiccata diminuzione delle temperature e da deboli nevicate fino a quote collinari, specie sui versanti adriatici del centro. Dalla tarda serata, ci saranno dunque venti di burrasca o di burrasca forte su Campania e Sardegna, in rapida estensione a Basilicata e Calabria e dal mattino di martedì anche alla Sicilia. Si prevedono, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte.