Maltempo, pioggia e vento forte su Roma: alberi caduti e allagamenti

Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma e provincia per il maltempo. A quanto riferito, si tratta soprattutto di alberi e rami pericolanti o caduti, allagamenti in cantine o in strada, cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento. Le zone più colpite vanno dal litorale alla periferia della Capitale.