Piogge, venti forti e calo delle temperature si stanno abbattendo sul Centro Italia . L'allerta meteo continuerà fino a lunedì e non risparmierà le zone colpite dal terremoto . La protezione civile ha adottato l'avviso di criticità nel Lazio e in Emilia Romagna. In Toscana preoccupa l'Arno, che ha già superato i livelli di guardia: la Regione ha attivato il Servizio di piena. Violenta tromba d'aria a Ladispoli : due vittime .

A Firenze, agli Uffizi, l'Arno ha raggiunto quasi quattro metri di altezza superando così la prima soglia (tre metri). E' stata invece superata la seconda soglia (5.50 metri) in località Nave a Rovezzano, dove l'altezza dell'acqua ha raggiunto 5.65 metri. Il lungarno Serristori è stato chiuso momentaneamente all'altezza della torre san Niccolò. Muro crolla sulla strada nell'Empolese - Il maltempo sta creando problemi su gran parte del Centro. Un muro su cui era poggiato il giardino di un'abitazione è crollato nell'Empolese, a Fucecchio, sgretolandosi sul manto stradale. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei detriti e i controlli di stabilità.



Tetti scoperchiati dal vento a Lucca - Il forte vento ha colpito la zona di Lucca. Circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto a causa di tetti scoperchiati a Piazza al Serchio, dove sono state danneggiate alcune abitazioni, che hanno richiesto l'evacuazione di 4 nuclei familiari. A Viareggio, a causa del mare agitato, e per l'intensa pioggia ed i forti venti di libeccio i militari della Capitaneria di porto hanno effettuato diversi sopralluoghi per monitorare gli ormeggi e la situazione sulle banchine e lungo il Canale Burlamacca.



Tromba d'aria nel nord della Sardegna - Una tromba d'aria ha colpito il nord della Sardegna. Ad Alghero numerosi alberi sono stati sradicati e si sono schiantati su strade e case. La forza del vento ha attraversato la Nurra, provocato seri danni a Valledoria e Coda Rujna, lambito la zona di Nuchis, piccola frazione di Tempio Pausania dove è stata fatta evacuare l'abitazione di un'anziana.



Allerta estesa a tutta la giornata di lunedì - La situazione non migliorerà con l'inizio della settimana. Lunedì permane l'allerta arancione sull'Emilia, in Toscana, sui bacini dell'Arno e dell'Ombrone, sui settori interni di Abruzzo e Molise e, in Campania, sul casertano, su Napoli e sulla penisola sorrentino-amalfitana. Allerta gialla invece sui settori orientali di Friuli Venezia Giulia, su gran parte delle regioni centro-settentrionali e meridionali, nonché sul trapanese.