28 febbraio 2017 10:59 Maltempo, nuova perturbazione in arrivo: venti intensi e neve Le piogge più abbondanti tra levante ligure e alta Toscana. Atteso fino a mezzo metro di fiocchi freschi sulle Alpi

Una perturbazione atlantica sta attraversando il Nord Italia e l’alta Toscana portando un po’ di piogge e nevicate sulle Alpi mediamente oltre i 1000 metri. In serata inizierà a scivolare verso il Centro-sud e nella prima parte di mercoledì, prima di allontanarsi verso i Balcani, darà luogo alle ultime piogge nelle regioni meridionali; al Centro-nord tornerà invece a splendere il sole. Giovedì sarà una giornata stabile e prevalentemente soleggiata con temperature miti. Venerdì bello e mite in quasi tutto il Centro-sud mentre aumenterà la nuvolosità al Nord e in Toscana, preannunciando per il fine settimana l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Previsioni per martedì. La perturbazione atlantica interesserà soprattutto regioni settentrionali e nord della Toscana: le precipitazioni più consistenti sono attese su Levante Ligure, Appennino tosco emiliano, zone alpine e prealpine, vicine pianure del Triveneto; in pianura padana e lungo le coste adriatiche Piogge più saltuarie nelle zone interne del settore tirrenico, Umbria, Lazio, Campania e nord-ovest della Sardegna. Nevicate sulle Alpi sopra 1000-1200 metri circa, con accumuli abbondanti; più soleggiato sul settore adriatico e all'estremo Sud, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità dalla seconda parte del giorno. Tra sera e notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a iniziare dal Nordovest e si concentreranno sull'estremo Nordest, con una fase più instabile sul settore tirrenico e possibili sconfinamenti fino alle coste delle basse Marche e dell'Abruzzo con precipitazioni sparse e qualche rovescio. Venti da moderati a forti meridionali. Temperature in calo tra le Alpi e le pianure adiacenti, in aumento su Emilia Romagna, versante adriatico del Centro-sud, nord della Sicilia e alto Ionio con picchi anche di 18-20°C. Attenzione ai venti meridionali che soffieranno anche forti, soprattutto dalla sera, su settore ligure, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, con raffiche anche a 60-80 km/h e rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare sul Levante Ligure.