Maltempo, nuova allerta meteo per Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per Liguria e Toscana. Dalla mattinata di domenica coinvolte anche Lazio e Sardegna. Diramata l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sullo Spezzino in Liguria e sulla Toscana settentrionale. Allerta gialla, invece, sulla provincia di Genova, sull'Appennino emiliano, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, buona parte del Molise e Sardegna occidentale.