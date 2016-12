Maltempo,nuova allerta al Centronord Due morti nel Varesotto, uno a Cuneo

Nuova allerta meteo al Centronord per piogge e temporali forti. A Genova 180 famiglie sono isolate e 99 sfollate. A Cuneo una ragazza è morta annegata dopo un incidente stradale. A Laveno (Varese) si contano due vittime. In Canton Ticino una frana ha fatto crollare una palazzina, causando due vittime: un italiano è rimasto ferito gravemente. I fiumi Lambro e Seveso a Milano sono rientrati negli argini.

22:09 Renzi: "Ora mettiamo a posto i danni"

"Non parlino di condoni a me: ho fatto un piano strutturale a volumi zero. Ora mettiamo a posto i danni". Così il premier Matteo Renzi commenta, da Sidney, dove è in visita, l'emergenza maltempo e le polemiche in Italia.

20:12 Rimane alto il livello del lago di Como

Situazione stabilizzata a Como sul fronte del maltempo ma restano notevoli disagi al traffico per l'innalzamento del livello del lago (la crescita si è fermata soltanto questo pomeriggio a quota 155 centimetri, 25 sopra il livello di esondazione) che ha costretto alla chiusura del lungolago e anche della deviazione provvisoria che sabato aveva attenuato i disagi.

20:02 Lunedì Delrio e Gabrielli in tre Regioni colpite

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio sarà domani nelle zone alluvionate del Nord Italia per un sopralluogo e un incontro con le istituzioni dei territori. Delrio, che sarà accompagnato dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, si recherà in particolare in Liguria, a Genova, in Piemonte, ad Alessandria, e in Lombardia, a Milano.

20:00 Milano, domani interrotto tratto Metro 2

Nella giornata di lunedì, Atm sarà costretta a interrompere totalmente il tratto della M2 Centrale-Garibaldi. Nonostante il lavoro di Atm durato tutta la giornata di oggi con diverse idrovore, il livello dell'acqua presente in galleria non è sceso. Il tratto più critico - spiega l'Atm - è quello tra Gioia e Garibaldi. La fermata Gioia M2 sarà effettuata solo attraverso un servizio di bus sostitutivo. Per chi deve scendere in Centrale o a Garibaldi e arriva in metropolitana è consigliato l'interscambio con le altre linee.

19:21 Tre milioni i danni nel Verbano

La Provincia di Verbania, nel nord del Piemonte, chiederà lo stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni. Da una prima stima, effettuata oggi pomeriggio nel corso di un sopralluogo del presidente della provincia Stefano Costa e del prefetto Francesco Russo, ammontano a circa tre milioni di euro.

19:02 Crollo in Canton Ticino, 2 morti e italiano grave

Due donne, di 38 e 34 anni, sono morte e un italiano di 44 anni è in pericolo di vita per il crollo di una palazzina travolta da una frana causata dal maltempo a Davesco-Soragno, quartiere di Lugano, nel Canton Ticino. Lo ha riferito in una nota la polizia cantonale, sottolineando che in tutto i feriti sono quattro. La tragedia è avvenuta nella notte di sabato.

18:40 Genova, 180 famiglie isolate e 99 sfollate

A causa del maltempo a Genova risultano isolate 180 famiglie che vivono in località sparse a Brigna, nell'entroterra di Voltri. Una frana ostruisce l'unica strada di accesso. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Doria. Dall'alluvione del 9 ottobre ad oggi sono, invece, 99 le famiglie sfollate.

18:31 Piemonte, nuovo peggioramento da lunedì mattina

Nuovo peggioramento meteo, domani mattina, sul Piemonte. Secondo il Centro funzionale di Arpa Piemonte, la formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure causerà precipitazioni, anche a carattere temporalesco, nelle zone al confine con la Liguria. Piogge sono previste anche sul Piemonte settentrionale, ma di intensità minore. Quota neve in abbassamento, con nevicate sopra i 1.500 metri sull'Appennino ligure e i 1.200 sul settore alpino settentrionale. Un più consistente miglioramento a partire dalla serata.

18:08 Nuova allerta sul Centronord

Nuova allerta meteo sul Centronord. Dopo una breve tregua, una serie di veloci perturbazioni interesserà, da stasera le regioni centrali, mentre domani un nuovo passaggio temporalesco colpirà prima il nord-ovest della penisola, poi le restanti regioni del nord e quelle centrali, in particolare quelle tirreniche. Il Dipartimento della protezione civile segnala criticità rossa per alcune zone di Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

17:42 Alessandria, nuovo smottamento sulla collina di Gavi

Si muove ancora la collina di Gavi, in provincia di Alessandria. Proprio mentre era in corso un sopralluogo dei tecnici, per valutare se procedere o meno all'evacuazione per la notte dei residenti appena rientrati a casa, si è staccata una nuova piccola frana, ma alberi e terra si sono fermati sulle reti installate negli anni Novanta.

17:27 Liguria, Burlando: un miliardo di danni

"Credo che siamo arrivati ad almeno un miliardo di euro di danni". Lo ha detto il presidente della Liguria Claudio Burlando in visita ai comuni del Genovese colpiti dall'alluvione. "Mettendo insieme le tre devastazioni dell'ultimo mese, i danni a negozianti, aziende e alle opere pubbliche - ha ribadito - sono arrivati almeno a un miliardo".

17:01 Ancora disagi nel Biellese,chiuse scuole superiori

Le scuole superiori resteranno chiuse domani a Biella. Lo ha deciso la prefettura, per i disagi causati dal maltempo delle scorse ore e l'arrivo di nuove piogge. Per tutte le altre scuole, invece, la decisione spetta ai presidi in accordo con il Provveditorato: l'invito a genitori e alunni è quello di prendere contatto diretto, anche tramite i social network, per sapere come comportarsi.

16:51 Riaperta ferrovia Genova-Francia

E' di nuovo operativa dalle 15.30 la linea Savona-Ventimiglia interrotta dalle 6.30 di ieri tra le stazioni di Albenga e Andora per allagamenti e danni all'infrastruttura causati dal maltempo. La circolazione ferroviaria si sta quindi gradualmente regolarizzando. Durante l'interruzione, la mobilità è stata garantita con bus sostituitivi tra le località raggiungibili dalla rete stradale o autostradale. Resta sospesa la circolazione sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova, tra Ovada e Campo Ligure, per una frana nei pressi di Rossiglione.

16:36 Ripresa circolazione regolare metro Milano

E' ripresa la circolazione regolare di tutte le linee della metropolitana di Milano. Resta solo qualche rallentamento. Dopo le 16 anche la M3 - che non circolava fra Stazione Centrale e Maciachini - ha ripreso il servizio. Atm ha spiegato che sono intervenute numerose squadre che hanno "lavorato interrottamente e per tutta la notte per ripristinare, riparare e sostituire ciò che si era rotto a causa delle ingenti piogge".

16:21 Biella, frane e smottamenti: evacuate 11 famiglie

Ancora frane e smottamenti nel Biellese, nonostante non piova più ormai da diverse ore. A Masserano, undici famiglie sono state evacuate da un condominio di via Peu. Anche a Coggiola una famiglia è stata costretta ad abbandonare la sua abitazione.