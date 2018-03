Maltempo, notte da incubo sull'Aurelia: code per un incidente e per l'A12 chiusa per ghiaccio

I vigili del fuoco hanno dato assistenza agli automobilisti e camionisti in coda, mentre la protezione civile è intervenuta portando coperte termiche e bevande calde agli incolonnati. Sulle auto ferme da ore c'erano anche famiglie con bambini. Alcuni automobilisti rimasti incolonnati, viste anche le temperature rigide, hanno deciso di cercare alloggio in strutture nella zona.



La chiusura dell'A12 ha interessato il tratto tra La Spezia e Sestri Levante in entrambi i sensi. Per aiutare a smaltire le code è stata aperta una carreggiata in direzione sud tra Brugnato e La Spezia. Consigliati percorsi alternativi, anch'essi però al momento interessati da piogge gelate e dunque di difficile e pericolosa percorrenza.



DISAGI ANCHE SU A1, A13 e A14 - Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, ha interessato anche altri tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico, altri sui quali la società autostrade ha raccomandato la massima attenzione. Sulla A1 Milano-Firenze è stato chiuso per pioggia ghiacciata il tratto tra il Bivio A1/A22 Modena-Brennero e Bivio A1-Variante. Sulla A13 Bologna-Padova tratto chiuso tra Bologna Arcoveggio e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto. Sulla A14, autostrada Milano-Napoli-Ancona,chiuso il tratto tra il Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Pesaro.Sempre sulla A14 chiuso il tratto della Diramazione per Ravenna tra il bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Romea.