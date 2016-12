6 febbraio 2015 Maltempo, nevicate e allagamenti al Nord Italia: le foto inviate dai lettori Manda le tue fotografie e i tuoi video via mail o pubblicali su Facebook con l'hashtag #fototgcom24 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:16 - Il Settentrione alle prese col maltempo. Molte città sono completamente innevate come dimostrano le foto dei nostri lettori inviate via mail e su Facebook da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e altre regioni imbiancate. Invia le tue fotografie e i tuoi video via mail o pubblicali su Facebook con l'hashtag #fototgcom24.