Maltempo, neve sulla A3: centinaia di persone bloccate per ore nelle proprie auto

E' stata ripristinata nella notte la circolazione sulla A3 Salerno-Reggio Calabria , bloccata da due mezzi intraversatisi sull'asfalto coperto dalla neve . Circa 200 i veicoli che sono rimasti in panne sul tratto autostradale e che sono stati soccorsi dall' Anas . Il presidente dell'azienda, Gianni Armani, ha avviato un'indagine su eventuali disfunzioni del piano emergenza-neve .

Auto e camion fermi davanti a Cosenza. Autostrada #A3 Sa-Rc bloccata per neve nel nord #Calabria . Ore 19.35 @TgrRai pic.twitter.com/Dc9E4yUiKn

L'autostrada Salerno-Reggio Calabria in questo momento #neve pic.twitter.com/lKa90xFYwg

Duecento persone prigioniere per ore nelle proprie auto - Gli incidenti si sono verificati su entrambe le carreggiate tra Cosenza ed Altilia Grimaldi. A causa dello stop si sono formate due code di un paio di chilometri, con centinaia di persone, donne e bambini compresi, divenuti "prigionieri" dell'autostrada, chiusi nei loro mezzi esposti al gelo. Solo dopo diverse ore, i mezzi dell'Anas coordinati dalla Prefettura di Cosenza sono riusciti a raggiungere i mezzi intraversati rimettendoli in direzione e soccorrendo i tanti automobilisti esausti con generi di conforto.



La rabbia del governatore: "Assurdo" - Una situazione che ha mandato su tutte le furie il presidente della Regione Mario Oliverio. "E' assurdo che una nevicata, peraltro ampiamente prevista e annunciata, possa mettere in ginocchio un'arteria di grande comunicazione e mobilità qual è l'autostrada Salerno-Reggio Calabria", ha detto senza nascondere la rabbia.