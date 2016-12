11 novembre 2014 Maltempo, nessuna tregua per l'Italia: sabato previsto un forte peggioramento Dopo una breve pausa tra giovedì e venerdì, nuovi rovesci temporali e massima allerta su Liguria e alta Toscana Tweet google 0 Invia ad un amico

"Si conferma una settimana critica dal punto di vista meteorologico a causa di un treno di perturbazioni che tra oggi e domenica attraverserà la nostra Penisola, lasciandoci pochi momenti di tregua. In particolare tra oggi e domani si sommeranno gli effetti di due perturbazioni (la n. 2 e la n.3 del mese) che porteranno piogge a tratti intense soprattutto al Nordovest, Venezie e regioni centrali tirreniche, ma i temporali - benché meno diffusi e insistenti - non risparmieranno neanche il Sud e Isole. Dopo una temporanea tregua che tra giovedì e venerdì vedrà una decisa attenuazione delle piogge e il ritorno di qualche sprazzo di sole, nel fine settimana la perturbazione numero 4 del mese porterà nuove abbondanti piogge, prima (nella giornata di sabato) al Nord e regioni tirreniche e poi, domenica, soprattutto al Nordest e regioni meridionali. Le proiezioni a lungo periodo purtroppo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - suggeriscono una situazione ancora critica anche per gli inizi della prossima settimana, quando l’Italia probabilmente rimarrà sotto l’influenza di piovose correnti atlantiche, con nuove piogge soprattutto sul versante occidentale del Paese. Questi nuovi e notevoli apporti di precipitazione andranno ad accentuare il rischio idrogeologico perché interesseranno le aree dove le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi hanno già innalzato il livello dei corsi d’acqua e, in alcuni casi, provocato frane ed esondazioni".



MASSIMA ATTENZIONE ALLA LIGURIA - Oggi nuvole su gran parte d’Italia. Al mattino piogge diffuse su gran parte del Nord a eccezione di Emilia Orientale e Romagna, anche di forte intensità su Alto Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Levante Ligure; qualche rovescio o temporale anche su Toscana, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel pomeriggio ancora piogge su quasi tutto il Nord (risparmiate ancora una volta l’Emilia Orientale e la Romagna), Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia e Sardegna, a tratti anche di forte intensità specie su Alto Piemonte, Liguria e Friuli. Piogge in graduale attenuazione sulla Lombardia e nel Levante ligure. In serata ancora piogge sparse al Nordovest, Triveneto, regioni tirreniche, Salento e Isole.Attenzione: in Liguria rischio elevato di nubifragi e temporali che potrebbero portare accumuli elevati soprattutto nella zona centro-orientale. Lieve miglioramento sul Levante dal pomeriggio. Temperature senza grandi variazioni e superiori alle medie. Da segnalare lievi cali in Sardegna e al Sud. Ventoso quasi ovunque, specie al Centrosud dove soffieranno intensi venti di Scirocco, con raffiche fino a 100 km/h sullo Ionio. Mari agitati Canale Sicilia basso Ionio.



MERCOLEDÌ NUOVE PIOGGE - Mercoledì altra giornata critica per l’arrivo di una nuova perturbazione: nel dettaglio avremo nuvole su gran parte d'Italia e poche aperture al Sud e nel settore Adriatico. Al mattino piogge al Nordovest, tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, rovesci o temporali possibili anche tra basso Lazio e Campania, fenomeni isolati sul resto del Tirreno, in Sardegna, Sicilia occidentale e Salento. Tra pomeriggio e sera maggiore instabilità lungo il Tirreno con locali rovesci dalla Toscana alla Calabria. Si attenueranno gradualmente le piogge tra Piemonte occidentale e il Ponente ligure, mentre si intensificheranno in Lombardia con rovesci nell’est della regione in serata, possibili anche in Emilia. Vento Scirocco da moderato a forte in Puglia, altrove venti occidentali intensi su Sardegna, medio basso Tirreno e Sicilia. Temperature massime in lieve calo su regioni tirreniche e settori occidentali delle Isole.

Per venerdì è confermata una rapida rimonta dell’alta pressione: avremo dunque una giornata di tregua senza precipitazioni ma già sabato è atteso un intenso peggioramento al Nordovest con rischio di forti piogge soprattutto al mattino. Entro fine giornata pioverà in tutto il Nord, Toscana, Sardegna ma anche Lazio e Campania. La perturbazione sarà molto intensa ma anche abbastanza rapida e quindi non molto insistente. Sono attesi però accumuli di pioggia molto consistenti tra Piemonte, Liguria e Toscana. Il tempo resterà variabile e a tratti perturbato anche domenica con venti di Libeccio. Tra sabato e domenica cadrà la neve sui rilievi alpini tra i 1400 e i 1700 metri di quota.