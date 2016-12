18:06 - ''Tutti hanno responsabilita' su quanto successo, adesso bisogna intervenire per risolvere i problemi e Renzi ha un occasione per dare una risposta concreta e fare quello che il governo si era impegnato a fare e non ha fatto''. Cosi' il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, all'agenzia Ansa. Maroni suggerisce a Renzi di sbloccare i fondi per mettere in sicurezza Milano.