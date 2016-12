Maltempo, l'Emilia Romagna e le Marche chiedono lo stato d'emergenza

15:05 - L'Emilia Romagna e le Marche chiedono lo stato di emergenza dopo i danni dovuti alla forte ondata di maltempo che ha investito le due regioni in questi ultimi giorni. Bologna ha già stanziato due milioni e mezzo di euro per gli interventi più urgenti. Il presidente delle Marchi Gian Mario Spacca definisce lo scenario regionale "una situazione fronteggiabile solo con mezzi e poteri straordinari".

Le situazioni più gravi nelle Marche riguardano le coste, colpite da mareggiate eccezionali. Il governatore ha ringraziato "tutte le forze in campo che, in questi giorni, stanno affrontando con la consueta professionalità la difficile situazione".



"La situazione - spiega l'assessore alla Protezione civile, Paola Giorgi - viene costantemente monitorata, in particolare per quel che riguarda i fiumi Foglia, Metauro e Misa. Ulteriori sopralluoghi sono in corso lungo tutta la costa che ha subito fortissimi danneggiamenti. Purtroppo l'allerta non è ancora rientrato e per domenica è previsto vento ancora molto forte da nord Est, con tendenza a burrasca e nei giorni successivi sarà massima l'attenzione per il rischio frane".



Nel Reggiano ancora 33mila case senza luce - Le utenze ancora senza energia elettrica tra Reggio Emilia e provincia sono ancora circa 33mila. E' emerso dalla riunione in Provincia di Reggio Emilia del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) istituito per affrontare l'emergenza relativa alla nevicata e, soprattutto, al black-out che ha colpito in 43 dei 45 Comuni reggiani.



Disagi anche nel Parmense - Disagi a Parma e a Eia, Coloreto e Vigatto, dove diverse utenze sono rimaste senza luce per guasti alle cabine e alle linee di bassa tensione, ma la situazione appare in via di normalizzazione. Lo spiega il Comune di Parma. In provincia, si legge in una nota della Prefettura, per Enel le utenze fuori servizio dalle circa 20.000 di venerdì si è passati a circa 4.500.