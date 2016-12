18:32 - L'allerta maltempo non è ancora finita. La Protezione civile annuncia che si attendono altre precipitazioni, localmente molto intense, per la giornata di venerdì. In diverse regioni la criticità resta "rossa". Allarma nel bacino veneto del Livenza, in Friuli Venezia Giulia, in Umbria, nel bacino toscano dell'Albegna, nel Lazio meridionale e in parte del Molise, in Calabria, in Basilicata, Puglia e Sicilia.