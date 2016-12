Maltempo intenso sull'Italia, forti piogge e rischio temporali

Inizio della settimana all'insegna del maltempo su gran parte del territorio a causa di un'intensa perturbazione in transito (la n°7 del mese) che è accompagnata da precipitazioni localmente abbondanti e insidiose in particolare al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Il vortice ciclonico formato a ridosso dell'Italia innesca - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - una forte ventilazione, dapprima di Scirocco, successivamente nord-occidentale. Sarà proprio questa rotazione dei venti che favorirà un miglioramento della situazione a partire dalle zone più occidentali già nel corso di martedì, ma in estensione anche al resto del Paese a metà settimana. In realtà questo miglioramento sarà piuttosto timido perché l'alta pressione col proprio effetto stabilizzante rimarrà ai margini del nostro territorio. Di conseguenza nella seconda parte della settimana non mancherà il sole, ma dovremo anche fare i conti di tanto in tanto con gli effetti marginali legati alle correnti perturbate in scorrimento sull'Europa continentale.