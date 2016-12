9 febbraio 2016 10:55 Maltempo intenso e venti di burrasca: allerta in Liguria e Toscana Prosegue il veloce flusso atlantico: diverse perturbazioni in viaggio verso il Paese

Una nuova perturbazione, la numero 3 del mese, ha raggiunto la nostra penisola, e nel corso di martedì porterà piogge, anche forti, su gran parte del Nord e successivamente su parte del Centro, con nevicate piuttosto abbondanti sulle Alpi, mentre le temperature nonostante il maltempo rimarranno relativamente miti. Mercoledì, prima di abbandonare il nostro Paese, la perturbazione porterà ancora un po' di piogge soprattutto al Nordest e regioni tirreniche, mentre le correnti fredde che la seguono scivoleranno su gran parte della Penisola favorendo un generale abbassamento delle temperature.



Più in generale- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- anche nella seconda parte della settimana il tempo avrà caratteristiche “atlantiche”, con il continuo via vai di perturbazioni provenienti da ovest: in particolare la perturbazione numero 4 di febbraio raggiungerà l'Italia nella giornata di venerdì e sarà accompagnata da un nuovo peggioramento del tempo che interesserà soprattutto il Nord e le regioni tirreniche.

Previsioni per martedìPeggioramento veloce su Nord e alta Toscana, piogge diffuse con precipitazioni abbastanza copiose tra centro-est Liguria, alta Toscana, Appennino emiliano, e nelle zone pedemontane del Nord; saranno più riparate la pianure emiliana e il basso Veneto.

La sera intensificazioni delle precipitazioni al Nordest, tra sera e notte piogge sul Centro, principalmente sulle regioni tirreniche, Campania e Sardegna. Neve solo sulle Alpi tra 1000-1200 metri di quota. Venti ancora meridionali in intensificazione da questa sera.



ALLERTA ARANCIONE SU LIGURIA E TOSCANA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

In vista della nuova perturbazione che porterà piogge abbondanti tra martedì e mercoledì, la Protezione Civile di Liguria e Toscana ha diramato una allerta arancione per rischio idrogeologico valida dalle 15.00 di martedì 9 febbraio alle 08.00 di mercoledì.